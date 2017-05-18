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Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге
19.05.2017 13:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Минск и Рига в 2021 году примут юбилейный 85-й Чемпионат мира по хоккею, сообщает Sputnik.
В пятницу, 19 мая, состоялось заседание конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне (Германия), где в субботу пройдут полуфинальные матчи 81-го ЧМ между командами России и Канады, Швеции и Финляндии.
В ходе выборов в рамках конгресса совместная заявка Беларуси и Латвии, которая
(последует)
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Хозяева планетарного хоккейного форума определились после повторного голосования, после первого тура преимущество Минска и Риги было в один голос.
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