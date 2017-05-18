Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Минск и Рига в 2021 году примут юбилейный 85-й Чемпионат мира по хоккею, сообщает Sputnik.

В пятницу, 19 мая, состоялось заседание конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне (Германия), где в субботу пройдут полуфинальные матчи 81-го ЧМ между командами России и Канады, Швеции и Финляндии.

В ходе выборов в рамках конгресса совместная заявка Беларуси и Латвии, которая была презентована накануне , набрала большее количество голосов (55), чем единственный конкурент — Финляндия (52). Как рассказали в пресс-службе ФХРБ, заявка Минска и Риге была одобрена после повторного голосования: изначально за Суоми проголосовали 53, за #MinskRiga2021 — 54. Разница в один голос, согласно регламенту, не приносит победу претенденту. После повторного голосования — планетарное первенство примут Минск и Рига.

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