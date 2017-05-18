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Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге

19.05.2017 13:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Минск и Рига в 2021 году примут юбилейный 85-й Чемпионат мира по хоккею, сообщает Sputnik. 

В пятницу, 19 мая, состоялось заседание конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне (Германия), где в субботу пройдут полуфинальные матчи 81-го ЧМ между командами России и Канады, Швеции и Финляндии.

В ходе выборов в рамках конгресса совместная заявка Беларуси и Латвии, которая была презентована накануне, набрала большее количество голосов (55), чем единственный конкурент — Финляндия (52). Как рассказали в пресс-службе ФХРБ, заявка Минска и Риге была одобрена после повторного голосования: изначально за Суоми проголосовали 53, за #MinskRiga2021 — 54. Разница в один голос, согласно регламенту, не приносит победу претенденту. После повторного голосования — планетарное первенство примут Минск и Рига. 

 

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяева планетарного хоккейного форума определились после повторного голосования, после первого тура преимущество Минска и Риги было в один голос.

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