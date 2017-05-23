Виктория Азаренко проведет первый официальный матч после перерыва на турнире Mallorca Open

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко проведет свой первый официальный матч после перерыва, связанного с рождением ребенка, на турнире в Испании Mallorca Open. Эту информацию подтвердили организаторы турнира на официальной странице в Twitter, сообщает БЕЛТА.

Турнир в Мальорке пройдет с 18 по 25 июня. Для Виктории Азаренко он станет первым этапом подготовки к "Уимблдону".

Ранее Виктория Азаренко сообщила своим болельщикам, что тренировочный процесс идет хорошо и она чувствует, что готова вскоре выступить на соревнованиях.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко родила сына в декабре 2016 года и сейчас набирает форму под руководством известного американского тренера Майкла Джойса. Ранее она планировала вернуться в профессиональный тур на соревнованиях в американском Стэнфорде, которые пройдут с 31 июля по 6 августа, но хорошие показатели в ходе тренировок позволят ей войти в форму быстрее.-0-