Златан впервые выиграл еврокубок, не считая Суперкубка УЕФА

Нападающий Златан Ибрагимович впервые стал обладателем еврокубкового трофея по итогам сезона.

Форвард выступал за , который сегодня победил «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы. Сам Ибрагимович пропустил решающий матч из-за травмы. Однако он провел в Лиге Европы 11 игр, забив 5 голов и сделав 3 результативных передачи.

Ранее Златан побеждал только в Суперкубке УЕФА, который разыгрывается в одном матче в августе. Форвард завоевал трофей с «Барселоной» в 2009 году. Ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы Ибрагимович до этого вечера не выигрывал.

Ибрагимович останется в «МЮ»?