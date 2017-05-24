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Златан впервые выиграл еврокубок, не считая Суперкубка УЕФА
25.05.2017 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Златан Ибрагимович впервые стал обладателем еврокубкового трофея по итогам сезона.
Форвард выступал за
Ранее Златан побеждал только в Суперкубке УЕФА, который разыгрывается в одном матче в августе. Форвард завоевал трофей с «Барселоной» в 2009 году. Ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы Ибрагимович до этого вечера не выигрывал.
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Нападающий Златан Ибрагимович впервые стал обладателем еврокубкового трофея по итогам сезона.
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