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Златан впервые выиграл еврокубок, не считая Суперкубка УЕФА

25.05.2017 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Златан Ибрагимович впервые стал обладателем еврокубкового трофея по итогам сезона.

Форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», который сегодня победил «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы. Сам Ибрагимович пропустил решающий матч из-за травмы. Однако он провел в Лиге Европы 11 игр, забив 5 голов и сделав 3 результативных передачи.

Ранее Златан побеждал только в Суперкубке УЕФА, который разыгрывается в одном матче в августе. Форвард завоевал трофей с «Барселоной» в 2009 году. Ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы Ибрагимович до этого вечера не выигрывал.

Ибрагимович останется в «МЮ»?

 
 
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Нападающий Златан Ибрагимович впервые стал обладателем еврокубкового трофея по итогам сезона.

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