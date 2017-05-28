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АБФФ: «Сборная приступила к тренировкам 28 мая. «Динамо» Минск уведомило АБФФ об отсутствии Сароки письмом от 29 мая»
29.05.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба АБФФ прокомментировала ситуацию с отсутствием нападающего минского «Динамо» Антона Сароки в составе сборной Беларуси.
«Как сообщалось ранее, международный товарищеский матч с участием национальных сборных Швейцарии и Беларуси пройдет 1 июня. День проведения матча не является фиксированной датой ФИФА, поэтому футбольные клубы имеют право не отпустить футболиста в расположение национальной сборной.
Тренерский штаб национальной команды хотел видеть Антона Сароку в рядах главной футбольной команды страны и рассчитывал на него в предстоящем матче. Официальный вызов в сборную на упомянутого игрока был направлен в адрес футбольного клуба «Динамо-Минск» 18 мая.
Национальная сборная Беларуси приступила к тренировкам 28 мая. Футбольный клуб «Динамо-Минск» уведомил Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» о том, что футболист не прибудет в расположение сборной письмом от 29 мая. В качестве объяснения указана следующая формулировка: «по причине прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил Республикик Беларусь», – сообщает официальный сайт АБФФ.
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АБФФ: «Сборная приступила к тренировкам 28 мая. «Динамо» Минск уведомило АБФФ об отсутствии Сароки письмом от 29 мая»
Пресс-служба АБФФ прокомментировала ситуацию с отсутствием нападающего минского «Динамо» Антона Сароки в составе сборной Беларуси.
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