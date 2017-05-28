ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

АБФФ: «Сборная приступила к тренировкам 28 мая. «Динамо» Минск уведомило АБФФ об отсутствии Сароки письмом от 29 мая»

29.05.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-служба АБФФ прокомментировала ситуацию с отсутствием нападающего минского «Динамо» Антона Сароки в составе сборной Беларуси.

«Как сообщалось ранее, международный товарищеский матч с участием национальных сборных Швейцарии и Беларуси пройдет 1 июня. День проведения матча не является фиксированной датой ФИФА, поэтому футбольные клубы имеют право не отпустить футболиста в расположение национальной сборной.

Тренерский штаб национальной команды хотел видеть Антона Сароку в рядах главной футбольной команды страны и рассчитывал на него в предстоящем матче. Официальный вызов в сборную на упомянутого игрока был направлен в адрес футбольного клуба «Динамо-Минск» 18 мая.

Национальная сборная Беларуси приступила к тренировкам 28 мая. Футбольный клуб «Динамо-Минск» уведомил Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» о том, что футболист не прибудет в расположение сборной письмом от 29 мая. В качестве объяснения указана следующая формулировка: «по причине прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил Республикик Беларусь», – сообщает официальный сайт АБФФ.

Минское «Динамо» не ответило сборной Беларуси на запрос о вызове Сароки в национальную команду

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба АБФФ прокомментировала ситуацию с отсутствием нападающего минского «Динамо» Антона Сароки в составе сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Семен Шапиро: «Легионеры в экстралиге? Восемь – это слишком много. Надо сокращать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика