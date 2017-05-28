АБФФ: «Сборная приступила к тренировкам 28 мая. «Динамо» Минск уведомило АБФФ об отсутствии Сароки письмом от 29 мая»

Пресс-служба АБФФ прокомментировала ситуацию с отсутствием нападающего минского «Динамо» Антона Сароки в составе сборной Беларуси.

«Как сообщалось ранее, международный товарищеский матч с участием национальных сборных Швейцарии и Беларуси пройдет 1 июня. День проведения матча не является фиксированной датой ФИФА, поэтому футбольные клубы имеют право не отпустить футболиста в расположение национальной сборной.

Тренерский штаб национальной команды хотел видеть Антона Сароку в рядах главной футбольной команды страны и рассчитывал на него в предстоящем матче. Официальный вызов в сборную на упомянутого игрока был направлен в адрес футбольного клуба «Динамо-Минск» 18 мая.

Национальная сборная Беларуси приступила к тренировкам 28 мая. Футбольный клуб «Динамо-Минск» уведомил Ассоциацию «Белорусская федерация футбола» о том, что футболист не прибудет в расположение сборной письмом от 29 мая. В качестве объяснения указана следующая формулировка: «по причине прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил Республикик Беларусь», – сообщает официальный сайт АБФФ.

Минское «Динамо» не ответило сборной Беларуси на запрос о вызове Сароки в национальную команду