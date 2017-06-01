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Криушенко стал первым тренером сборной Беларуси, который проиграл три дебютных матча
01.06.2017 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси в товарищеском матче проиграла Швейцарии (0:1).
Таким образом, Игорь Криушенко стал первым тренером сборной Беларуси, который проиграл все три дебютных матчах у руля национальной команды: Швеции (0:4) и Македонии (0:3).
Все предыдущие тренеры одерживали хотя бы одну победу в первых трех встречах на посту рулевого сборной.
Лучший результат показал Георгий Кондратьев, в дебютных встречах набрав 5 очков.
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Сегодня сборная Беларуси в товарищеском матче проиграла Швейцарии (0:1).
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