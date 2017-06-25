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Евробаскет-2017. Женщины. В финале Испания победила Францию

25.06.2017 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 25 июня, Испания и Франия встретятся в финале женского чемпионата Европы-2017. Бельгия и Греция сыграют в матче за 3-е место.

Чемпионат Европы

Женщины

Чехия

Плей-офф

Матч за 3-е место

Бельгия – Греция 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9)

25 июня. 19.00

Финал

Испания – Франция 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 15:15)

25 июня. 21.30

 

 
 
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В воскресенье, 25 июня, Испания и Франия встретятся в финале женского чемпионата Европы-2017.

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