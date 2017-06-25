|
Евробаскет-2017. Женщины. В финале Испания победила Францию
25.06.2017 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 25 июня, Испания и Франия встретятся в финале женского чемпионата Европы-2017. Бельгия и Греция сыграют в матче за 3-е место.
Чемпионат Европы
Женщины
Чехия
Плей-офф
Матч за 3-е место
Бельгия – Греция 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9)
25 июня. 19.00
Финал
Испания – Франция 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 15:15)
25 июня. 21.30
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 25 июня, Испания и Франия встретятся в финале женского чемпионата Европы-2017.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии