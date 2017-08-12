|
МЛС. Судья после видеоповтора удалил Кака, который в шутку схватил за лицо соперника
13.08.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан «Орландо Сити» Кака был удален в матче
На 94-й минуте встречи между игроками команд началась драка. 35-летний бразилец, пытаясь успокоить защитника Орельена Колена, схватил его сзади за лицо.
31-летний француз повернулся, и оба игрока засмеялись. Ранее Колен выступал за
Главный судья матча
Отметим, что не только игроки
Кака в 17 матчах этого сезона забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Это второе удаление бразильца за 69 игр в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан «Орландо Сити» Кака был удален в матче МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:3).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии