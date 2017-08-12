ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЛС. Судья после видеоповтора удалил Кака, который в шутку схватил за лицо соперника

13.08.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Капитан «Орландо Сити» Кака был удален в матче МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:3).

На 94-й минуте встречи между игроками команд началась драка. 35-летний бразилец, пытаясь успокоить защитника Орельена Колена, схватил его сзади за лицо.

31-летний француз повернулся, и оба игрока засмеялись. Ранее Колен выступал за «Орландо Сити» и находится в хороших отношениях с Кака.

Главный судья матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес воспользовался видеоповтором, после чего показал несколько желтых карточек и прямую красную карточку Кака с формулировкой «агрессивное поведение».

Отметим, что не только игроки «Орландо Сити», но и сам Колен пытались объяснить судье, что это была шутка.

Кака в 17 матчах этого сезона забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Это второе удаление бразильца за 69 игр в МЛС.

Видеоповторы можно сделать идеальными. И вот как

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан «Орландо Сити» Кака был удален в матче МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Евролига. 4-й этап. Беларусь против Португалии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика