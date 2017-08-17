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«Заря» просматривает Рассадкина
17.08.2017 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динам» Глеб Рассадкин находится в расположении «Зари» на просмотре.
Окончательное решение по игроку тренерским штабом луганской команды будет принято позже.
Напомним, Рассадкин является воспитанником минского «Динамо».
В последнее время у футболиста и руководства минского клуба возникли разногласия по новому контракту. Рассадкин выступал за дубль «Динамо».
При этом футболист попал в заявку минчан на Лигу Европы. Позже минский клуб покинул еврокубки.
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Полузащитник минского «Динам» Глеб Рассадкин находится в расположении «Зари» на просмотре.
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