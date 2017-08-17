«Заря» просматривает Рассадкина

Полузащитник минского «Динам» Глеб Рассадкин находится в расположении «Зари» на просмотре.

Окончательное решение по игроку тренерским штабом луганской команды будет принято позже.

Напомним, Рассадкин является воспитанником минского «Динамо».

В последнее время у футболиста и руководства минского клуба возникли разногласия по новому контракту. Рассадкин выступал за дубль «Динамо».

При этом футболист попал в заявку минчан на Лигу Европы. Позже минский клуб покинул еврокубки.