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Леонид Подлипский: «АББФ дала займ, «Нафтан» погасил 50 процентов долгов за 2014 год»
12.09.2017 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о долгах клуба.
«За 2014 год выплатили 50 процентов долгов. Благодаря АБФФ, которая дала займ. Мы вернем, естественно. Это поможет снять напряжение. На сегодняшний день практически нет задолженностей перед ребятами. Будем бороться за высшую лигу», – сказал Подлипский.
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о долгах клуба.
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