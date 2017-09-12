Леонид Подлипский: «АББФ дала займ, «Нафтан» погасил 50 процентов долгов за 2014 год»

Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о долгах клуба.

«За 2014 год выплатили 50 процентов долгов. Благодаря АБФФ, которая дала займ. Мы вернем, естественно. Это поможет снять напряжение. На сегодняшний день практически нет задолженностей перед ребятами. Будем бороться за высшую лигу», – сказал Подлипский.