Горди Дуайер: «Пенальти-киллинг» – очень важная составляющая нашей команды. И мы продолжаем ее улучшать»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча с «Барысом» (4:1).

— Поздравляю «Барыс» с победой. Это был очень упорный матч, с обилием физической борьбы. Соперники сражались от начала и до конца. Думаю, оба вратаря сегодня неплохо потрудились. У нас имелись хорошие моменты во втором периоде, чтобы забросить и вырваться вперед. А в третьем хорошие моменты были уже у обеих команд. Хозяева сумели забросить очень важную шайбу. Нашли способ, как завладеть преимуществом. Повели в счете. И нам еще повезло, что, когда побежали отыгрываться, не пропустили больше.

– Согласны ли вы, что ключевым эпизодом стала игра «четыре на четыре» в третьем периоде?

— «Барыс» действительно смог забросить вторую шайбу при игре «четыре на четыре». Но все же куда более важным стал первый гол. В целом сегодня было немного удалений. Мы имели лишь несколько возможностей реализовать большинство. В то же время парни отлично сработали в меньшинстве. Спецбригада «Барыса» одна из лучших в лиге. Два очень хороших бросающих защитника — Диц и Даллмэн, плюс Доус, который отлично начал сезон. Но мы смогли их нейтрализовать. «Пенальти-киллинг» — очень важная составляющая нашей команды. И мы продолжаем ее улучшать, – сказал Дуайер.