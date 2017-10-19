Юрий Пунтус: «Если по причине снятия очков БАТЭ не сохранит титул, а чемпионом станет кто-то другой, в моем понимании это будет несправедливо»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал решение ДК АБФФ по «делу Веремко».

«Я вырос во дворе, поэтому всегда чту законы справедливости. Для меня однозначно: во всем прямая вина Веремко. Должен был сразу пойти заплатить и забыть о штрафе. Из-за его недисциплинированности и началась вся эта катавасия. Думаю, случись что-либо подобное в ином белорусском клубе — скажем, в нашей «Славии», где нет юридической службы и многого другого, — никто бы в его адрес не кивал. Иное дело — БАТЭ, с его высоким уровнем организации и огромным опытом.

По поводу снятых с борисовской команды очков — я не согласен с таким решением, оно чересчур жесткое. Переживаю за БАТЭ. Если по этой причине он не сохранит титул, а чемпионом станет кто-то другой, в моем понимании это будет несправедливо. Все должно решаться в честной борьбе, все-таки это чемпионская корона. Одно дело, если бы Веремко участвовал в том злополучном матче, но ведь он просидел на скамейке запасных, никак не влияя на ход игры», – сказал Пунтус.