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Николай Ходасевич: «Извините меня, но у БАТЭ тоже нет чемпионской игры»

30.10.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист и комментатор Николай Ходасевич в эфире программы «Время футбола» поделился мнением о том, есть ли у БАТЭ чемпионская игра.

«БАТЭ принимал «Нафтан». Не знаю, в каком ужасном сне можно было такое представить, что «Нафтан» уже в этом матче прощался с высшей лигой и сыграет с БАТЭ вничью.

Предлагаю оттолкнуться от такого мнения. Не важно, была ошибка или не была. Если БАТЭ борется за чемпионство. БАТЭ, обладающий таким классом, то он не должен играть концовку встречи со счетом 1:0 в свою пользу.

Вот мы нагнетаем обстановку и говорим, что БАТЭ играет очень хорошо. У «Шахтера» нет чемпионской игры, у «Динамо» нет чемпионской игры. Извините меня, но у БАТЭ тоже нет чемпионской игры. Команда, которая на своем поле проигрывает «Крумкачам»? Команда, которая проигрывает «Минску» и которая играет вничью с «Нафтаном»? Эти три матча. Это восемь баллов, которые теряются. Это чемпионская игра, когда они не могут взять свое?» – задался вопросом Ходасевич.

Владислав Татур: «Думаю, чемпионом будет БАТЭ. «Шахтер» три матча оставшихся не выиграет»

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист и комментатор Николай Ходасевич в эфире программы «Время футбола» поделился мнением о том, есть ли у БАТЭ чемпионская игра.

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