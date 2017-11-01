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Павел Рыбак: «Да, проигрываем главным конкурентам, но все равно первые. И ничего удивительного здесь нет»

02.11.2017 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Центральный защитник солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями о концовке чемпионата страны и перспективах «желто-черных» в борьбе за золото.

– Почему конкуренция в чемпионате в этом сезоне так обострилась?

– Знаете, у «Динамо» свои дела, у БАТЭ свои проблемы… Я лучше о «Шахтере» скажу. У нас с начала года – если быть точным, с предсезонки – и тренировочный процесс строился грамотно, и вся подготовка к чемпионату велась очень профессионально. Это если вкратце.

– Но ведь так может сказать любой игрок уважающего себя клуба...

– Не любого. Нам постоянно заостряли внимание даже на, казалось бы, мелких нюансах. Но именно это помогало выжимать результат. Да, мне могут сразу попенять Лигой Европы. Оправдываться не хочу, но и особо возвращаться к ней тоже. Тяжело вспоминать и то кошмарное стечение обстоятельств, и мой не засчитанный чистый гол в Литве на последних секундах. А по дистанции чемпионата идем в принципе ровно. Да, проигрываем главным конкурентам, но все равно первые.

– С Кубаревым вы проработали полсезона, а продолжили лидировать уже с Зубом.

– Да, получается так, что продолжаем побеждать. Не в обиду никому из соперников, однако во всех матчах, выигранных «Шахтером» во втором круге, мы набирали «свои» очки – исходя из высоких позиций нашего клуба. И ничего удивительного здесь нет. К сожалению, из рук вон плохо сыграли с БАТЭ и «Динамо»…

– Кого считаешь главным конкурентом «Шахтера»: «Динамо» или БАТЭ?

– Честно? Самих себя. Свою психологию. Выигрывай три матча – и решай. Все в наших руках. Поэтому наши противники в борьбе за золото – «Нафтан», «Торпедо» и «Неман». Побеждай их – и можно даже не смотреть на «Динамо» и БАТЭ, – сказал Рыбак.

 
 
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Центральный защитник солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями о концовке чемпионата страны и...

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