Белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую награду Олимпиады в Сочи

Сергей Долидович. Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Сергей Долидович может получить бронзовую награду XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Такое развитие событий стало возможным после решения Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заседание комиссии МОК состоялось сегодня. Результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, аннулированы. Спортсмены также дисквалифицированы и не смогут принять участие в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Российский лыжник Максим Вылегжанин лишен серебряной медали зимних Игр на дистанции 50 км с массовым стартом. Ранее золотой медали в этой же дисциплине был лишен Александр Легков.

Таким образом, будет пересмотрен состав призеров на дистанции 50 км с массовым стартом. После дисквалификации двух россиян чемпионом может быть объявлен еще один представитель этой страны Илья Черноусов. Серебро может достаться норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, а бронзовая медаль - белорусу Сергею Долидовичу, который в итоговом протоколе в феврале 2014 года занял пятое место.

На данный момент белорусский лыжник вместе с национальной командой проходит подготовку к сезону в финском Муонио.-0-