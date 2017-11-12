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СМИ: WADA не восстановит Российское антидопинговое агентство в правах

12.11.2017 22:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября, которое пройдет в Сеуле, сообщил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau телеканала ARD.

СМИ: WADA не восстановит Российское антидопинговое агентство в правах
© Sputnik/ Александр Вильф
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По его словам, WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования: признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб.

Зеппельт заявил, что это решение может привести к отстранению российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Ранее в России неоднократно отмечали, что в стране нет государственной поддержки применения допинга в спорте.

В ноябре 2015 года WADA обвинило РФ в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории. Оно вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Тогда комиссия провела расследование под руководством Ричарда Макларена. Затем Международный олимпийский комитет (МОК) для дальнейшего расследования создал две свои комиссии. Окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2018 планируется принять в декабре по итогам работы этих комиссий.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение WADA может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018.

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