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Экстралига. Российский защитник Дерлюк подписал контракт с «Неманом»
16.11.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский защитник Роман Дерлюк подписал контракт с «Неманом».
В послужном списке защитника такие клубы как: СКА, «Динамо» Москва, «Салават Юлаев», «Сочи».
Сезон 2016/17 провел в «Сочи» (11 матчей) и «Торпедо» (3 игры).
Подробная статистика 32-летнего защитника
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Российский защитник Роман Дерлюк подписал контракт с «Неманом».
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