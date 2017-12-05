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Илья Шинкевич: «Почему в гостях получается меньше, чем дома? Объяснить это не могу. Какой-то злой рок»

06.12.2017 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич подытожил матч против «Нефтехимика» (1:4).

– Сложно по горячим следам сказать, что случилось. Даже не знаю… Возможно, нам не хватило слаженности во взаимодействиях. Нам такие голы забили… С контратаки, с пятака. Нам удержать их не удалось.

– «Нефтехимик» – тяжелый соперник?

– Нижнекамцы постоянно играют в давление, прессингуют, поддерживают хороший темп всю игру.

– Есть объяснение, почему у нас в гостях получается значительно меньше, чем дома?

– Нет, я объяснить это не могу. Какой-то злой рок.

– Понятно, что не самый радостный день сегодня. Но у тебя юбилей. Есть какие-то самые памятные матчи из 250 сыгранных?

– Сейчас такое настроение, что сложно что-то вспомнить. Проиграли матч – все мысли только об этом. Даже не знал, что сегодня у меня юбилейная встреча.

– Рижан и «Слован» надо побеждать?

– Конечно. У нас вариантов других нет. Надо брать шесть очков, – сказал Шинкевич.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич подытожил матч против «Нефтехимика» (1:4).

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