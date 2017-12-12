Нерушкин, из-за которого решение по «делу Веремко» признано нелегитимным, совмещает работу в ДК и статус инспектора с 2013 года

Секретарь Дисциплинарного комитета АБФФ Алексей Нерушкин рассказал, что входит в состав комитета с 2013 года.

Напомним, Апелляционный комитет федерации признал нелегитимным решение ДК по «делу Веремко» в том числе из-за нахождения в его составе Нерушкина.

«Если мне не изменяет память, выполняю функции секретаря дисциплинарного комитета с 2013 года. Моя прямая обязанность — собирать на заседания членов ДК. Обычно они проходят по пятницам. И, конечно, я имею право голоса в моменты принятия решений.

Когда в федерации мне предложили работать секретарем дисциплинарного комитета, все знали, что я являюсь инспектором матчей юношеского первенства и делегатом игр высшей лиги. Тогда никто ничего не отменял, и все было нормально, хотя порой приходилось разбирать очень сложные дела. Я до сих пор являюсь инспектором матчей юношеского чемпионата страны, но раньше это не вызывало никаких вопросов. Причем, не буду скрывать, на заседании по «делу Веремко» я голосовал против того, чтобы с БАТЭ снимали очки», — сказал Нерушкин.

Напомним, в «деле Веремко» точка еще не поставлена. Ранее АБФФ перенесла на неопределенный срок подведение итогов сезона-2017 и церемонию «Звездный мяч».