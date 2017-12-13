Немцы получат по €350 тыс. за победу на ЧМ-2018 по футболу

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Футболисты сборной Германии получат по 350 тысяч евро за победу на чемпионате мира 2018 года, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза.

Германия сыграет в группе F вместе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей. 17 июня подопечные Йоахима Лёва в Москве встретятся с мексиканцами, 23 июня в Сочи – со шведами, 27 июня в Казани – с корейцами.

В случае выхода в 1/4 финала турнира каждому игроку сборной Германии будет выплачено 75 тысяч евро, за выход в 1/2 финала — 125 тысяч, за третье место на турнире — 150 тысяч, за выход в финал — 200 тысяч. За победу действующие чемпионы мира получат 350 тысяч евро. Призовые за групповые матчи и встречу 1/8 финала не предусмотрены.

В случае победы на мировом первенстве в России немцы станут третьей командой в истории, которой удалось защитить титул. Ранее турнир дважды подряд выигрывали сборные Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962). Немецкая команда является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.