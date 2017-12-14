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Майкл Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории. Роналду – 12-й, Федерер – 15-й

15.12.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes.

Возглавляет список топ-25 бывший американский баскетболист Майкл Джордан, который за карьеру, включая зарплату от клубов и спонсорские контракты, заработал 1,85 миллиарда долларов.

1. Майкл Джордан (баскетбол) – 1,85 млрд долларов

2. Тайгер Вудс (гольф) – 1,7

3. Арнольд Палмер (гольф) – 1,4

4. Джек Никлаус (гольф) – 1,2

5. Михаэль Шумахер (формула-1) – 1

6. Фил Микельсон (гольф) – 815 миллионов

7. Кобе Брайант (баскетбол), Дэвид Бекхэм (футбол) – 800

9. Флойд Мэйвезер (бокс) – 785

10. Шакил О’Нил (баскетбол) – 735

11. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 735

12. Криштиану Роналду (футбол) – 725

13. Грег Норман (гольф) – 705

14. Майк Тайсон (бокс) – 700

15. Роджер Федерер (теннис) – 675

16. Лионель Месси (футбол) – 600

17. Алекс Родригес (бейсбол) – 575

18. Джефф Гордон (НАСКАР) – 525

19. Оскар Де Ла Хойя (бокс) – 520

20. Мэнни Пакьяо (бокс) – 510

21. Дерек Джитер (бейсбол) – 490

22. Пейтон Мэннинг (американский футбол), Кевин Гарнетт (баскетбол) – 480

24. Эвандер Холифилд (бокс) – 475

25. Андре Агасси (теннис) – 470.

 
 
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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes.

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