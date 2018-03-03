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Анатолий Курилец: «Не понимаю как Бурба, расторгнувший контракт с Бэйленом, работает в федерации хоккея»

03.03.2018 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец признался, что не может забыть ошибочное решение бывшего менеджера «зубров» Павла Бурбы.

«Я пришел в «Динамо» в сезоне-2016/17. И уже тогда были расторжения контрактов, которые тяжелым бременем легли на клуб. И я до сих пор не понимаю, как мы могли потерять лучшего защитника команды Ника Бэйлена. И я не понимаю, как инициатор этого расторжения Павел Леонидович Бурба сейчас работает в Федерации хоккея», – сказал Курилец.

Напомним, «Динамо» расторгло контракт с Бэйленом в декабре 2016 года. В настоящее время хоккеист выступает за «Трактор».

Павел Бурба – временно исполняющий обязанности генсека ФХБ.

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Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец признался, что не может забыть ошибочное решение бывшего менеджера «зубров» Павла Бурбы.

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