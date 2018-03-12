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SEHA-лига. БГК примет «Горенье»

13.03.2018 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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SEHA-лига

БГК им. Мешкова Беларусь – Горенье Словения

13 марта, 18.00, ДС «Виктория»

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Таблица: Вардар — 46 (16), Загреб — 34 (16), БГК — 31 (16), Целе — 29 (15), Горенье — 24 (16), Металург — 19 (16), Татран — 18 (15), Нексе — 9 (14), Динамо — 8 (16), Войводина — 6 (15).

 
 
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