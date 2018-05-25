Павел Баранов: «Уважаю Рамоса, но то, что он сейчас сделал... Это против футбола»

Комментатор телеканала «Беларусь 5» Павел Баранов высказался о защитнике «Реала» Серхио Рамосе.

«Я уважаю Серхио Рамоса, капитана «Реала». Это титулованейший игрок, один из лучших центральных защитников в истории испанского футбола. Но то, что он сейчас сделал... Скажем прямо и мягко: это очень плохо. Это в минус финалу. Это против футбола», – считает Баранов.

На 28-й минуте финального матча Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» лучший бомбардир мерсисайдцев Мохамед Салах покинул поле из-за травмы, которую ему нанес Серхио Рамос. По итогам эпизода защитник «Реала» не получил желтой карточки.

Матч судит сербский арбитр Милорад Мажич.