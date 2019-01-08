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COPE: «Атлетико» претендует на Морату
09.01.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Мадридский клуб хочет усилить позицию форварда в связи с травмой Диего Косты, который не вернется до февраля.
Спортивный директор
На этой неделе запланирована встреча агента футболиста Хуанмы Лопеса с «Челси» в Лондоне. На игрока также претендуют «Севилья» и «Милан».
Два сезона назад «Атлетико» был готов заплатить до 70 миллионов евро за Морату. Игрок тогда был согласен на переход.
В 2017 году форвард перешел в «Челси» из «Реала», в системе которого был с 2008 по 2014 год, а также играл в сезоне-2016/17.
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Нападающий «Челси» Альваро Мората попал в сферу интересов «Атлетико».
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