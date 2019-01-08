COPE: «Атлетико» претендует на Морату

Нападающий Альваро Мората попал в сферу интересов «Атлетико».

Мадридский клуб хочет усилить позицию форварда в связи с травмой Диего Косты, который не вернется до февраля.

Спортивный директор Андреа Берта сейчас находится в Лондоне.

На этой неделе запланирована встреча агента футболиста Хуанмы Лопеса с «Челси» в Лондоне. На игрока также претендуют «Севилья» и «Милан».

Два сезона назад «Атлетико» был готов заплатить до 70 миллионов евро за Морату. Игрок тогда был согласен на переход.

В 2017 году форвард перешел в «Челси» из «Реала», в системе которого был с 2008 по 2014 год, а также играл в сезоне-2016/17.