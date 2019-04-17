Сборная Беларуси по стритболу будет выступать в форме от Wargaming

Источник материала: Tribuna.com

Белорусские команды по баскетболу 3х3 стали обладателями новой формы, брендированной элементами популярной игры World of Tanks Blitz.

Первый матч в новом танковом «камуфляже» спортсмены проведут 19 апреля на чемпионате Беларуси по баскетболу 3х3 в Минске.

Кроме того, логотип World of Tanks Blitz будет и на форме национальной сборной Беларуси по баскетболу. В новой форме белорусским баскетболистам предстоит выступить на женском Евробаскете, чемпионатах мира 3х3 среди юношей U-18 и среди девушек U-23, а также в Лиге наций U-23.

Отметим, что изготовление новой формы для баскетболистов — результат партнерского соглашения, подписанного между создателями игры World of Tanks Blitz и Белорусской федерацией баскетбола в феврале 2019 года.

Ранее логотип Blitz уже появился на бойцовских шортах Аарона Пико из Bellator MMA.

«World of Tanks Blitz стала партнером БФБ менее двух месяцев тому назад, однако за столь непродолжительный период нам удалось вместе реализовать такой исторический для белорусского баскетбола проект, как проведение первого в истории чемпионата Беларуси 3х3 и создание брендированной формы», — сказала исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.