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«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

12.05.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционных для клуба черном и белом цветах, но без привычных вертикальных полос.

Ее правая сторона полностью белая, а левая полностью черная. Посередине – сплошная розовая полоса.

В новой форме «Ювентус» дебютирует сегодня в матче против «Ромы».

Техническим спонсором «Ювентуса» остается немецкий производитель экипировки adidas.

«Ювентус» впервые за 116 лет отказался от полосок на форме. Зато на футболках будет розовый

«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

Фото: официальный интернет-магазин «Ювентуса»

 
 
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«Ювентус» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.
 
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