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«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску
12.05.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ювентус» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.
Футболка выполнена в традиционных для клуба черном и белом цветах, но без привычных вертикальных полос.
Ее правая сторона полностью белая, а левая полностью черная. Посередине – сплошная розовая полоса.
В новой форме «Ювентус» дебютирует сегодня в матче против «Ромы».
Техническим спонсором «Ювентуса» остается немецкий производитель экипировки adidas.
Фото: официальный интернет-магазин «Ювентуса»
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«Ювентус» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.
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