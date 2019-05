«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» официально представил домашнюю форму на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционных для клуба черном и белом цветах, но без привычных вертикальных полос.

Ее правая сторона полностью белая, а левая полностью черная. Посередине – сплошная розовая полоса.

В новой форме «Ювентус» дебютирует сегодня в матче против «Ромы».

Техническим спонсором «Ювентуса» остается немецкий производитель экипировки adidas.

«Ювентус» впервые за 116 лет отказался от полосок на форме. Зато на футболках будет розовый