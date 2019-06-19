Сергей Щурко: «Наша стратегическая цель на ЕИ понятна: мы должны бороться за место в тройке призеров в командном зачете. Иначе нас просто не поймут»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Щурко считает, что сборная Беларуси будет бороться за место в тройке призеров в командном зачете Европейских игр.

– Наша стратегическая цель понятна: мы должны бороться за место в тройке призеров в командном зачете. Иначе нас просто не поймут: за что-то ведь надо побороться? Для белорусов эти игры – тоже зрелище: собрали 15 видов спорта, создали фан-зоны. Можно проводить аналогии с чемпионатом мира по хоккею, который тоже не собрал выдающихся лиц: проводился в олимпийский год, без игроков из НХЛ. Но тем не менее это обстоятельство не сказалось на уровне посещения, что приятно порадовало.

Есть две группы болельщиков: наши и российские. Последние с удовольствием приедут в Минск потусить, поболеть за русских, которые, безусловно, займут первое командное место. Наших фанатов такое зрелище тоже устроит: когда еще мы увидим, что белорусы в большинстве видов спорта позволят себе биться за тройку? На Олимпиаде мы себе такого позволить не можем, зато на Европейских играх, статус которых в мире на уровне Универсиад, к которым профессиональный спорт серьезно не относится, – мы, конечно, можем срубить медалей.

- Войти в тройку призеров вполне реально для Беларуси?

– Конечно. Азербайджан на своих Европейских играх-2015 занял второе командное место, правда, на Олимпиаде-2016 среди европейских стран он занял то ли 17-е, то ли 18-е, но это уже другой вопрос, – сказал Щурко.