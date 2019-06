Источник материала: Tribuna.com

представил второй комплект игровой формы на сезон-2019/20.

Он выполнен в темно-синем цвете с узором и золотыми вставками. Техническим спонсором «Реала» остается немецкий экипировщик Adidas.

В презентации вновь, как и при демонстрации первого комплекта, поучаствовал полузащитник , который может покинуть клуб.

«Реал» специально к представлению нового комплекта создал хип-хоп композицию и снял клип.