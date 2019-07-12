Юрий Поклад: «Минское «Динамо» как бы начинает работать заново»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад высказался о планах по развитию клуба.

– Как руководящее звено, так и тренерский штаб начали работу не с начала сезона, поэтому прежде всего всем нам нужно разобраться, какая у нас ситуация. Оценить резерв, понять, насколько его представители перспективны и конкурентоспособны, подходят ли под ту модель игры, которую будет проповедовать Сергей Витальевич. Это важно. Может быть много проблем. Так что дело здесь за Гуренко, ведь оценивает он. С другой стороны, у клуба должна быть генеральная линия в вопросе развития.

Сегодня об этом нужно думать, но сейчас это не приоритетная задача. Попросту нет времени. На повестке дня ответы на более основополагающие, глобальные вопросы, касающиеся функционирования ЗАО. С молодыми ребятами из дубля уже ведётся работа – встречаемся, разговариваем. Многим будут улучшены условия трудовых отношений.

– Тогда проясните, с чем нужно разобраться в первую очередь? Стабилизировать финансирование?

– Совершенно верно. Да и вообще, клуб как бы начинает работать заново. Изменение собственника не могло не сказаться на всех внутренних процессах ФК «Динамо». Мониторинг спонсоров, понимание собственных возможностей и так далее – все это дела сегодняшнего дня. Могу сказать, что офис клуба переезжает с проспекта Победителей на стадион «Динамо». Понимаем важность возвращения клуба в свою обитель. Всем этим нужно заниматься, и решить в одночасье все это невозможно, – сказал Поклад.

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