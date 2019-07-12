ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Поклад: «Минское «Динамо» как бы начинает работать заново»

12.07.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад высказался о планах по развитию клуба.

– Как руководящее звено, так и тренерский штаб начали работу не с начала сезона, поэтому прежде всего всем нам нужно разобраться, какая у нас ситуация. Оценить резерв, понять, насколько его представители перспективны и конкурентоспособны, подходят ли под ту модель игры, которую будет проповедовать Сергей Витальевич. Это важно. Может быть много проблем. Так что дело здесь за Гуренко, ведь оценивает он. С другой стороны, у клуба должна быть генеральная линия в вопросе развития.

Сегодня об этом нужно думать, но сейчас это не приоритетная задача. Попросту нет времени. На повестке дня ответы на более основополагающие, глобальные вопросы, касающиеся функционирования ЗАО. С молодыми ребятами из дубля уже ведётся работа – встречаемся, разговариваем. Многим будут улучшены условия трудовых отношений.

– Тогда проясните, с чем нужно разобраться в первую очередь? Стабилизировать финансирование?

– Совершенно верно. Да и вообще, клуб как бы начинает работать заново. Изменение собственника не могло не сказаться на всех внутренних процессах ФК «Динамо». Мониторинг спонсоров, понимание собственных возможностей и так далее – все это дела сегодняшнего дня. Могу сказать, что офис клуба переезжает с проспекта Победителей на стадион «Динамо». Понимаем важность возвращения клуба в свою обитель. Всем этим нужно заниматься, и решить в одночасье все это невозможно, – сказал Поклад.

Кто победит в динамовском дерби – Брест или Минск? ⚽ Отличный кэфы на игру у “Париматч”

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад высказался о планах по развитию клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Биончик об автоголе в ворота Сороко: «Поле должно соответствовать высшей лиге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика