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Андрей Салангин: «Если честно, то стадион «Минск» хоть похож на футбольный стадион. «Трактор» – это уже такие развалины»

14.07.2019 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин поделился мнением о стадионе «Трактор».

«Если честно, то стадион «Минск» хоть похож на футбольный стадион. «Трактор» – это уже такие развалины... Если «Трактор» допускают, то я думаю, что и на «Торпедо» мы бы играли с удовольствием и все у нас было бы хорошо», – сказал Салангин.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин поделился мнением о стадионе «Трактор».
 
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