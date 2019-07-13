Андрей Салангин: «Если честно, то стадион «Минск» хоть похож на футбольный стадион. «Трактор» – это уже такие развалины»

Источник материала: Tribuna.com

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин поделился мнением о стадионе «Трактор».

«Если честно, то стадион «Минск» хоть похож на футбольный стадион. «Трактор» – это уже такие развалины... Если «Трактор» допускают, то я думаю, что и на «Торпедо» мы бы играли с удовольствием и все у нас было бы хорошо», – сказал Салангин.