Александра Герасименя: «Белорусский язык очень красивый. Может быть, я бы разговаривала на нем, если бы хорошо владела»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская спортсменка Александра Герасименя поделилась мнением о белорусском языке

— Ты говорила, что хотела бы говорить на белорусском языке, тебе симпатичнее бело-красно-белый флаг. Тебя, как известную спортсменку, возможно, после этого хотели бы использовать, сделать такой пешкой в политической игре. Как с этим жить?

— Тебя всегда и везде кто-нибудь хочет использовать. У меня есть свое мнение, оно может совпадать с кем-то, может не совпадать. Я имею право им делиться, имею право рассказать, что я думаю.

Я считаю, что белорусский язык очень красивый. Но он красивый, когда чистый. Если ты говоришь на какой-то трасянке, то он звучит не так. Может быть, я бы разговаривала на белорусском, если бы хорошо владела им и у меня были бы собеседники, которые бы общались на нем. Хотя много людей уже начинает разговаривать на белорусском языке. Но из-за отсутствия практики, опыта общения просто становится стыдно говорить с ошибками и очень не хочется краснеть, – сказала Герасименя.