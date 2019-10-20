Михаил Захаров: «Сделали акцент на хоккеистах экстралиги, многие – реальные кандидаты на поездку в Швейцарию»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал состав на первый учебно-тренировочный сбор.

На него были вызваны 23 хоккеиста. Сбор стартует 4 ноября. С 7 по 9 числа национальная команда Беларуси отправится в Лиепаю на Турнир четырех наций, где ее соперниками станут команды Латвии, Словении и Франции.

«На этом этапе сделали акцент на хоккеистах, представляющих клубы экстралиги. Это связано с тем, что многие из них являются реальными кандидатами на поездку на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Швейцарии. Прошлое мировое первенство показало, что основу сборной составили именно игроки белорусских клубов.

В принципе, этот сбор сложно назвать ознакомительным. Все хоккеисты мне хорошо знакомы, многие играли под моим руководством. Только Александра Скоренова из «Гомеля» можно назвать новым для меня игроком. Взял его по рекомендации Сергея Стася. Вот хочу познакомиться, узнать его возможности.

Честно говоря, больше особенно и вызвать некого. Хоккеисты КХЛ в основном заняты в своих клубах, из «Юности» пригласили, может быть, меньше игроков, чем планировалось, поскольку меня попросили не обескровливать команду перед важными матчами Лиги чемпионов. А больше-то и кандидатов особенно нет. Так, пару человек от силы.

Формировали состав блоками, чтобы избежать процесс сыгрывания. Если посмотреть внимательно, уже понятно, кто с кем и в каких сочетаниях будет выходить на лед. Все связки прошли обкатку в клубах, теперь мы их опробуем в сборной.

Тренерский штаб пока полностью не сформирован. В нем только я и Дмитрий Карпиков из «Юности». На данном этапе этого достаточно, а полный состав обнародуем в декабре. Сейчас те специалисты, которых планируем привлечь, заняты в своих клубах. Это, поверьте, тренеры высокого уровня, они помогут нашей сборной.

Соперников комментировать пока не буду. Кто знает, какими составами они приедут в Лиепаю? Мы сосредотачиваемся на своей игре, на других смотреть смысла нет, – сказал Захаров.

Шостак, Стасенко и еще 21 хоккеист вызваны в сборную Беларуси на матчи Турнира четырех наций в Лиепае