«Кузлитмаш» — обладатель Кубка Пинска-2019 по мини-футболу

Источник материала: Полесская правда



14 ноября состоялся финал Кубка Пинска по мини-футболу, в котором победу оспаривали студенты Полесского государственного университета и команда «Кузлитмаш».

Игра на родной площадке — в спорткомплексе ПолесГУ — не помогла студентам навязать борьбу более опытным соперникам. Благодаря мячам Батюшко, Фомина, Гордиевича и Вакулича «Кузлитмаш» победил с разгромным счетом 7:2 и завоевал трофей.