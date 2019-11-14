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«Кузлитмаш» — обладатель Кубка Пинска-2019 по мини-футболу
15.11.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Игра на родной площадке — в спорткомплексе ПолесГУ — не помогла студентам навязать борьбу более опытным соперникам. Благодаря мячам Батюшко, Фомина, Гордиевича и Вакулича «Кузлитмаш» победил с разгромным счетом 7:2 и завоевал трофей.
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