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Эрдоган заявил о связи стрелявшего в российского посла с организацией Гюлена

21.12.2016 21:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Следствие установило связь стрелявшего в российского посла в Турции Андрея Карлова с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, заявил на пресс-конференции в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.


Фото: Reuters

«Напавший на посла России в Турции являлся членом террористического течения Фетуллаха Гюлена. Все указывает именно на это, начиная от атмосферы, в которой он рос, и кончая связями. К сожалению, сторонники Гюлена просочились как в ряды ВС Турции, так и в систему полиции. Покушение на посла России является наглядным тому свидетельством», — сказал Эрдоган.

По его словам, выявляются все связи нападавшего за рубежом. «У нас есть определенные зацепки по данному вопросу. На данный момент Служба национальной разведки, следственные органы продолжают работу. Как только будут получены результаты, мы их обнародуем», — пообещал Эрдоган.

В Турции Фетхуллаха Гюлена считают идейным вдохновителем попытки военного переворота в стране в июле этого года, а его организацию FETO террористической.

Нападение произошло 19 декабря: 22-летний бывший полицейский Мевлют Алтынташ выстрелил в посла несколько раз, когда тот произносил речь на открытии выставки живописи «Россия глазами турок» в Анкаре. Дипломат умер в больнице некоторое время спустя после инцидента. Нападавшего застрелила полиция.

 
 
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Следствие установило связь стрелявшего в российского посла в Турции Андрея Карлова с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

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