Подписано соглашение между Россией и Сирией, по которому база российского флота в Тартусе будет расширена и модернизирована. Текст соглашения, подписанного 18 января, опубликован на официальном портале правовой информации.



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Согласно тексту, стороны выражают согласие с расширением территории базы (оно определяется приложенными картами местности), а также с необходимостью проведения работ по развитию и модернизации ее инфраструктуры.

Одновременно в Тартусе могут находиться не более 11 военных кораблей России, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Внешняя охрана береговых границ базы возложена на сирийскую сторону, оборона объекта с моря и воздуха — на российскую.

720-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) был развернут в Тартусе в 1984 году по решению Политбюро. До того, в 1971 и 1977 годах, СССР заключал с Сирией соглашения об использовании порта военными кораблями, но не имел там своих сооружений. ПМТО использовался для обеспечения действий 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР в Средиземном море.

В 1990-е годы ПМТО в Тартусе не был свернут, в отличие от значительной части советских зарубежных пунктов базирования, однако существовал в сокращенном виде. Минобороны России начиная с 2009 года регулярно заявляет о планах по расширению присутствия в Тартусе и модернизации его инфраструктуры. Осенью 2015 года в порту начались дноуглубительные работы и строительство причалов.