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Советник Трампа: вопросы снятия санкций с России обсуждаются

27.01.2017 18:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что вопрос снятия санкций с России обсуждается. Такое заявление она сделала в эфире телеканала Fox News в ответ на просьбу прокомментировать, действительно ли идет подготовка к отмене антироссийских санкций.


Фото: Reuters

«Все это обсуждается», — сказала она.

Ранее о том, что в близких к президенту США Дональда Трампа кругах подготовлен указ о снятии санкций с России сообщила на своей странице в Twitter журналист американского издания Politico Сьюзан Глассер со ссылкой на несколько ее источников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в пятницу журналистам эту информации, заявил, что ему ничего об этом не известно. В то же время пресс-секретарь подтвердил инфоормацию о том, что у Владимира Путина и Дональда Трампа 28 января состоится телефонный разговор. Об этом ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в администарции Трампа.

Позднее Конуэй в эфире телеканала CBS назвала возможную тему предстоящего разговора лидеров двух стран. «Я предполагаю, что они будут обсуждать, как вместе работать над теми проблемами, для решения которых обе страны могут найти общие основания. Это может быть уничтожение радикального исламского терроризма», — сказала она.

 
 
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Ранее о том, что в близких к президенту США Дональда Трампа кругах подготовлен указ о снятии санкций с России сообщила на своей странице в Twitter журналист...

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