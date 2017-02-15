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Шойгу ответил главе Пентагона на слова о разговоре с Россией с позиции силы

16.02.2017 12:05 — Новости Мира | Tut.by  
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В Минобороны России ожидают комментариев американской стороны по поводу заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении вести диалог с Москвой «с позиции силы». Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».


Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны России

«Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — сказал Шойгу.

По его словам, попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны, хотя в Минобороны и готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном.

О необходимости вести переговоры с Москвой подобным образом Мэттис заявил 15 февраля в Брюсселе, где он впервые после вступления в должность участвовал во встрече министров обороны стран НАТО.

Как передает ТАСС, по словам дипломатических источников в различных миссиях стран альянса в Брюсселе, главной целью этой встречи был обмен успокаивающими сигналами между Вашингтоном и европейскими столицами.

 
 
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По его словам, попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны, хотя в Минобороны и готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном.

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