В Минобороны России ожидают комментариев американской стороны по поводу заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении вести диалог с Москвой «с позиции силы». Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».



Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны России

«Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — сказал Шойгу.

По его словам, попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны, хотя в Минобороны и готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном.

О необходимости вести переговоры с Москвой подобным образом Мэттис заявил 15 февраля в Брюсселе, где он впервые после вступления в должность участвовал во встрече министров обороны стран НАТО.

Как передает ТАСС, по словам дипломатических источников в различных миссиях стран альянса в Брюсселе, главной целью этой встречи был обмен успокаивающими сигналами между Вашингтоном и европейскими столицами.