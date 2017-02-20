Евросоюз выставит Великобритании «здоровенный счет», который королевство должно будет оплатить перед тем, как выйти из состава сообщества. Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии федерального парламента Бельгии.



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«Британцы должны знать это, они уже знают, что не будет скидки или нулевого счета. Британцы должны соблюдать свои обязательства. Таким образом, счет будет, выражаясь немного грубо, здоровенным», — сказал он.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Евросоюз потребует от Великобритании выплатить € 57 млрд ($ 60 млрд) в рамках переговоров о выходе страны из состава блока. По информации телеканала, «точная сумма была согласована на встрече, на которой Франция и Германия требовали, чтобы Великобритания выплатила € 70 млрд ($ 75 млрд)». Ранее Лондон уже заявлял о том, что готов до 2020 года выполнять взятые на себя обязательства в рамках различных программ в ЕС, оцениваемых в десятки миллиардов евро, однако никакая определенная сумма не называлась.

Двухлетние переговоры должны начаться после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй задействует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающую процесс выхода из сообщества. Глава кабинета министров намерена сделать это до конца марта, хотя прежде ей нужно заручиться поддержкой законодателей.