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Юнкер: ЕС выставит Великобритании "здоровенный счет" перед ее выходом из сообщества
21.02.2017 16:20 — Новости Мира | Tut.by
Евросоюз выставит Великобритании «здоровенный счет», который королевство должно будет оплатить перед тем, как выйти из состава сообщества. Об этом заявил во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая на пленарной сессии федерального парламента Бельгии.
«Британцы должны знать это, они уже знают, что не будет скидки или нулевого счета. Британцы должны соблюдать свои обязательства. Таким образом, счет будет, выражаясь немного грубо, здоровенным», — сказал он.
Ранее британский телеканал
Двухлетние переговоры должны начаться после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй задействует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающую процесс выхода из сообщества. Глава кабинета министров намерена сделать это до конца марта, хотя прежде ей нужно заручиться поддержкой законодателей.
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