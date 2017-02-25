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Times: Мэй поручила разработать план по введению виз для трудовых мигрантов из ЕС

26.02.2017 17:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила правительству разработать план по введению визовых ограничений для трудовых мигрантов из стран Евросоюза. Об этом сообщила газетаThe Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Новые меры должны в будущем помочь обузданию потока иммигрантов в Соединенное Королевство после его выхода из состава ЕС. Они не будут распространяться на граждан стран Евросоюза, которые уже работают в Великобритании, однако будут применены в отношении тех, кто собирается приехать. «Самый простой способ, чтобы у нас были пятилетние визы. Мы рады вам, если у вас есть профессиональные навыки, которые необходимы нам, однако вы не будете получать социальных льгот, а затем покинете страну», — сказал один из министров в британском правительстве.

По словам источника издания, близкого к Даунинг-стрит, власти планируют создание «независимого органа, который будет анализировать потребности» ключевых секторов экономики, в частности, «фармацевтической промышленности и сферы социального обслуживания».

Предложения по ограничению иммиграции будут изложены в консультативном документе, публикация которого ожидается летом. Новый законопроект, раскрывающий итоговый план, будет представлен в начале следующего года и обретет статус закона прежде, чем Великобритания покинет ЕС.

Британский премьер, представляя детали Brexit, ранее сообщила, что выход Великобритании из ЕС означает установление контроля над иммиграцией из европейских стран. Она пообещала выполнить волю народа, выраженную на референдуме в июне прошлого года, и запустить двухлетний процесс прекращения членства страны в евросообществе до конца марта этого года.

 
 
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По словам источника издания, власти планируют создание "независимого органа, который будет анализировать потребности" в кадрах ключевых секторов экономики страны

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