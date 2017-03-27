Советник президента США и его зять Джаред Кушнер согласился ответить на вопросы комитета сената по разведке в рамках расследования «российских связей» Дональда Трампа.



Джаред Кушнер и Дональд Трамп, фото: Reuters

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил о готовности ответить на вопросы комитета сената по разведке в рамках расследования вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.

«На протяжении предвыборной кампании и переходного периода Джаред Кушнер выступал в качестве официального представителя для контактов с иностранными правительствами и официальными лицами. Учитывая эту роль, он вызвался выступить перед комитетом председателя (Ричарда. — Прим. ред.) Берра, но еще не получил подтверждения (о встрече. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении Белого дома.

Сенаторы хотят задать вопросы Кушнеру

Ранее газета The New York Times сообщила о намерении комитета сената по разведке задать Джареду Кушнеру, который является также советником президента США, ряд вопросов о его встрече с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

Пресс-секретарь Белого дома Хоуп Хикс в интервью газете признала факт обеих встреч. Она также добавила, что в обязанности членов предвыборного штаба кандидата в президенты обычно входят встречи с официальными лицами из разных стран и что Кушнер проводил беседы и с другими зарубежными представителями. Хоуп подтвердила готовность Кушнера ответить на вопросы сенаторов о встречах с Кисляковым и Горьковым. «Он не пытается ничего скрыть и хочет полной прозрачности», — добавила представитель Белого дома.

Тем не менее встречи между представителями Дональда Трампа и российскими официальными лицами, которые каким-либо образом связаны с Владимиром Путиным, вызывают повышенный интерес в США. Это связано с тем, что в настоящее время несколько комитетов сената и ФБР пытаются определить масштабы российского вмешательства в американские выборы и связи между РФ и Дональдом Трампом, пишет The New York Times.

ВЭБ подтвердил факт встречи с зятем Трампа

Между тем позже факт общения зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с руководством российского Внешэкономбанка подтвердили в самом ВЭБ. Как передает агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВЭБа, встречи менеджеров банка с представителями ведущих мировых финансовых институтов проходили не только в США, но и в других странах.

«Встречи проходили в формате roadshow по стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 года c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером», — указали в организации.