С 28 марта граждане Грузии могут посещать Евросоюз без виз. DW объясняет тонкости этого режима и рассказывает, какие документы все же понадобятся при въезде в страны ЕС.



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Постановление Европарламента и Европейского совета о безвизовом режиме для граждан Грузии вступило в силу во вторник, 28 марта. Режим этот хотя и безвизовый, но не безусловный. Грузинам следует обратить внимание на оговорки и требования, которые они должны выполнить, чтобы воспользоваться правом въезжать на территорию ЕС без предварительного посещения посольства или консульства той или иной европейской страны.

В 30 стран — без виз, но не без условий

Визы гражданам Грузии не потребуются для путешествий во все государства ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Безвизовый режим распространяется также на не входящие в Евросоюз Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Прежде всего, чтобы иметь возможность воспользоваться этим режимом, нужно обзавестись биометрическим паспортом. Важно помнить и то, что находиться на территории государств Шенгенской зоны без визы можно в общей сложности не более 90 дней в течение периода в 180 дней. В то же время период этот не закрепленный, а плавающий, поэтому нужно внимательно относиться к датам поездок, если есть риск превысить разрешенные 90 дней (рассчитать допустимые сроки пребывания можно с помощью специального калькулятора ).

Нарушение этого правила может привести к занесению в Шенгенскую информационную систему (SIS) и запрету на повторный въезд в ЕС.

Работать нельзя, учиться — на краткосрочных курсах

Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС — для этого нужно отдельно получить разрешение на работу. Более того, для трудоустройства в большинстве государств Евросоюза гражданам Грузии все равно потребуется виза, даже если они намереваются работать не более трех месяцев.

Что касается учебы, то если речь идет о краткосрочных курсах до 90 дней, то можно обойтись без оформления визы и специальных разрешений. Но если срок обучения превышает три месяца, то какие-то документы понадобятся. В таком случае лучше обратиться в посольство или консульство того государства, где будет проходить обучение, так как в разных странах соответствующие правила варьируются.

Документы, которые нужно взять с собой

Пересекая границу Шенгенской зоны, гражданам Грузии нужно иметь при себе практически все те документы, которые требуются обычно для получения визы. Может хватить и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возращения.

В частности, для доказательства платежеспособности может понадобиться предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже кредитную карточку на предмет проверки лимита. Необходимая сумма напрямую зависит от продолжительности и выбора страны или стран поездки. Она может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на одного человека, зато в соседней Эстонии — уже 94 евро в день .

В случае посещения родственников или знакомых следует иметь при себе приглашение и информацию о приглашающем — адрес и телефон. Соответственно, если целью является участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если цель поездки — учеба, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение.

Дорожная медстраховка не обязательна, но Европейская служба внешнеполитических связей рекомендует ее все же оформить. То же самое касается и обратного билета.

Безусловно, гражданам Грузии придется брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно будет обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.