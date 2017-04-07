По подозрению в причастности к теракту в Стокгольме задержан один человек. Об этом полиция сообщила в твиттере .

Подробности о задержанном, а также как он может быть причастен к произошедшему, не сообщаются.

Полиция подтвердила, что задержанный похож на человека с распространенной ранее фотографии.

По информации Aftonbladet , подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. Источники издания утверждают, что он признал свое участие в теракте. При нем якобы была найдена маска, а на одежде были осколки стекла. Сообщается также, что он легко ранен.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, 15 пострадали.

Днем 7 апреля неизвестный человек на грузовике сбил несколько человек на пешеходной улице в центре Стокгольма и врезался в универмаг. Первоначально сообщалось о гибели троих человек. Власти Швеции назвали случившееся терактом.