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В Стокгольме задержали подозреваемого по делу о теракте
07.04.2017 22:51 — Новости Мира | Tut.by
По подозрению в причастности к теракту в Стокгольме задержан один человек. Об этом полиция
Подробности о задержанном, а также как он может быть причастен к произошедшему, не сообщаются.
Полиция подтвердила, что задержанный похож на человека с распространенной ранее фотографии.
По информации
В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, 15 пострадали.
Днем 7 апреля неизвестный человек на грузовике
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Подробности о задержанном, а также как он может быть причастен к произошедшему, не сообщаются.
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