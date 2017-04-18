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Известного путешественника Конюхова включили в базу украинского сайта "Миротворец"

19.04.2017 13:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Известный российский путешественник Федор Конюхов попал в черный список украинского сайта «Миротворец». Фотография и данные о путешественнике размещены в разделе «Чистилище».


Фото с сайта moya-planeta.ru

Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины. В марте 2017 года Конюхов презентовал в Симферополе книгу «Крымская война. Оборона Севастополя». Тогда же он рассказал, что в Крыму у него живут родственники.

Конюхов получил всемирную популярность, когда в одиночку пересек Атлантический океан на гребной лодке, а также совершил кругосветку на воздушном шаре.

После решения России о присоединении Крыма в 2014 году Киев считает территорию полуострова оккупированной. Люди, которые въехали на территорию полуострова со стороны России, в Украине считаются нарушителями государственной границы. По этой же причине власти Украины отказались пускать российскую участницу на «Евровидение-2017» в Киеве. Она выступала в Крыму в 2015 году и въехала на полуостров со стороны России. Девушка также значится в базе сайта.

Скандал вокруг «Миротворца» возник после публикации им данных аккредитованных в ДНР журналистов, в том числе и белорусов. В открытом доступе были выложены имена и фамилии корреспондентов, издания, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на не подконтрольной правительству Украины территории. При этом сайт обвинил работников СМИ в «пособничестве террористическим организациям». Сайт обещали закрыть, но пока этого не случилось. Создан сайт по инициативе депутата Верховной рады и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

 
 
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Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины. В марте 2017 года Конюхов презентовал в Симферополе книгу "Крымская война. Оборона...

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