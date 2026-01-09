ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новшества для компаний с численностью до 50 человек и для ИП

09.01.2026 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


С 2026 г. множество белорусских компаний получили преференции, которые раньше были доступны только микроорганизациям (компаниям, в которых работает до 15 человек). Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 126-З «Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности» среди прочих изменений распространил положения, ранее установленные только для микроорганизаций, на коммерческие организации с численностью до 50 человек в среднем за год. Закон также вносит изменения в сферу судопроизводства в отношении малого бизнеса и множество точечных корректировок в разные сферы (лесопользование, озеленение, соцуслуги), но мы остановимся на изменениях, ключевых для широкого круга небольших бизнесов: какие еще «бонусы» от государства получили такие компании, а также произошли ли обновления в деятельности ИП.

Что именно упростили для компаний до 50 человек?

  1. Меньше бумаг с отходами. Теперь не нужно назначать специального ответственного за отходы и писать долгую инструкцию по их обращению. Правда, это не касается тех, кто занимается переработкой или утилизацией мусора как основным бизнесом.
  2. Бухгалтерию может вести сам директор. Если руководитель разбирается в учете (есть образование и опыт от 3 лет), он может вести бухгалтерию сам, не нанимая отдельного главного бухгалтера.
  3. Свобода для развития торговых сетей. Таким компаниям стало проще расширяться: не нужно постоянно считать свою долю рынка в каждом районе и нет временных ограничений на аренду или покупку новых торговых площадей.


А что с индивидуальными предпринимателями (ИП)?

Для ИП тоже есть важные изменения, но в основном это новые ограничения. С 2026 г. им нельзя заниматься некоторыми специфическими видами деятельности. Например:

  • издательским делом (это могут только юридические лица),
  • оценкой имущества для вклада в уставный фонд компаний,
  • управлением коммерческими организациями в качестве «управляющего ИП» (это могут только фирмы).

Новые правила дают больше свободы и снимают часть бюрократии с небольших компаний (до 50 человек). А для ИП список разрешенных видов деятельности стал более четким, но и более узким в некоторых профессиональных сферах.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2026 г. множество белорусских компаний получили преференции, которые раньше были доступны только микроорганизациям (компаниям, в которых работает до 15 человек)....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рейтинг Байнета» объявил новые рейтинги для разработчиков и digital-агентств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика