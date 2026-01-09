|
Новшества для компаний с численностью до 50 человек и для ИП
С 2026 г. множество белорусских компаний получили преференции, которые раньше были доступны только микроорганизациям (компаниям, в которых работает до 15 человек).
Что именно упростили для компаний до 50 человек?
А что с индивидуальными предпринимателями (ИП)?
Для ИП тоже есть важные изменения, но в основном это новые ограничения. С 2026 г. им нельзя заниматься некоторыми специфическими видами деятельности. Например:
Новые правила дают больше свободы и снимают часть бюрократии с небольших компаний (до 50 человек). А для ИП список разрешенных видов деятельности стал более четким, но и более узким в некоторых профессиональных сферах.
