Новшества для компаний с численностью до 50 человек и для ИП

Источник материала: ProBusiness

С 2026 г. множество белорусских компаний получили преференции, которые раньше были доступны только микроорганизациям (компаниям, в которых работает до 15 человек). Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. № 126-З «Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности» среди прочих изменений распространил положения, ранее установленные только для микроорганизаций, на коммерческие организации с численностью до 50 человек в среднем за год. Закон также вносит изменения в сферу судопроизводства в отношении малого бизнеса и множество точечных корректировок в разные сферы (лесопользование, озеленение, соцуслуги), но мы остановимся на изменениях, ключевых для широкого круга небольших бизнесов: какие еще «бонусы» от государства получили такие компании, а также произошли ли обновления в деятельности ИП.

Что именно упростили для компаний до 50 человек?

Меньше бумаг с отходами. Теперь не нужно назначать специального ответственного за отходы и писать долгую инструкцию по их обращению. Правда, это не касается тех, кто занимается переработкой или утилизацией мусора как основным бизнесом. Бухгалтерию может вести сам директор. Если руководитель разбирается в учете (есть образование и опыт от 3 лет), он может вести бухгалтерию сам, не нанимая отдельного главного бухгалтера. Свобода для развития торговых сетей. Таким компаниям стало проще расширяться: не нужно постоянно считать свою долю рынка в каждом районе и нет временных ограничений на аренду или покупку новых торговых площадей.







А что с индивидуальными предпринимателями (ИП)?

Для ИП тоже есть важные изменения, но в основном это новые ограничения. С 2026 г. им нельзя заниматься некоторыми специфическими видами деятельности. Например:

издательским делом (это могут только юридические лица),

оценкой имущества для вклада в уставный фонд компаний,

управлением коммерческими организациями в качестве «управляющего ИП» (это могут только фирмы).

Новые правила дают больше свободы и снимают часть бюрократии с небольших компаний (до 50 человек). А для ИП список разрешенных видов деятельности стал более четким, но и более узким в некоторых профессиональных сферах.