ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске дважды в месяц проводят встречи для желающих купить свое жилье. Кто и на каких условиях их устраивает?

09.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тем, кто хочет купить свое жилье, уже давно очевидно: самостоятельно с нуля накопить всю сумму очень трудно. Да это и необязательно. На рынке масса вариантов, в том числе для тех, кто не может пригласить поручителей или подготовить справку о внушительном доходе. Так, продолжает свою работу и постоянно прирастает новыми участниками ПК «Инновационные технологии кооперации». Напомним о том, как работает кооператив, какие условия накопления и покупки он предлагает, а также анонсируем офлайн-встречи для всех желающих улучшить свои жилищные условия.


Принципы работы: бесплатные встречи для гостей, никаких справок о доходах и поручителей

В августе 2025 года Realt уже встречался с руководством кооператива. Тогда представители ПК «Инновационные Технологии Кооперации» подробно рассказали и об общем принципе работы кооперативов, и о том, как создавалась и развивалась именно эта организация:

— Кооператив «Инновационные Технологии Кооперации» был основан в октябре 2017 года. Началось всё с идеи помочь людям решить их квартирный вопрос. Основатели понимали, что не у всех есть финансовые возможности, не каждый может взять кредит в банке или откладывать на жилье по 20 лет. Уже в 2018 году кооперативом была куплена первая квартира. Главное отличие ПК «Инновационные Технологии Кооперации» состоит в том, что сразу же после покупки квартира передается в собственность, что отражается в договоре, который регистрируется Минским городским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру, — объяснила Алина Городенская, председатель правления ПК «Инновационные Технологии кооперации», историк, предприниматель.



Сама система накоплений работает так: человек вступает в кооператив с определенным взносом, накапливает до нужного процента, становится в очередь на покупку жилья. После покупки квартиры и передачи ее в собственность рассчитывается по графику, в белорусских рублях. Руководство делает всё для того, чтобы членам кооператива было комфортно и на старте, и в периоде накоплений, и после покупки квартиры:

  • устраивают бесплатные онлайн-презентации (анонсы вы найдете здесь);
  • проводят бесплатные офлайн-встречи с обсуждением всех условий (дважды в месяц по вторникам, в центре Минска);
  • делятся новостями кооператива на сайте, в Фейсбуке и в Телеграм-канале подписавшись, вы будете первыми узнавать о специальных акциях и выгодных условиях вступления;
  • не требуют справок о доходах, поручительства и даже наличия белорусского гражданства накопительная программа открыта для всех;
  • в форс-мажорных ситуациях встают на сторону члена кооператива (так, в случае потери работы могут предоставить финансовые каникулы и даже помочь с поиском нужной вакансии).

Как присоединиться к онлайн- и живым встречам кооператива?

За 2025-й год ПК «Инновационные Технологии Кооперации» провел достаточное количество онлайн-презентаций и живых встреч, пополнился новыми членами кооператива, а также набирает активную аудиторию в соцсетях и в Телеграм-канале. Каждый новый участник усиливает возможности уже вступивших в организацию людей если в 2026-м в ПК каждый месяц будут вступать новые участники, уже в ближайший год каждый из них сможет купить свое жилье. 

Офлайн-встречи с возможностью лично узнать о работе кооператива, задать свои вопросы и найти единомышленников будут проводиться каждый второй и четвертый вторник в центре Минска, по адресу ул. Немига, 5, «Альфа-Бизнес Хаб» (станция метро «Немига», остановки «Городской Вал» и «Романовская Слобода»).

Ближайшие даты встреч: 13 и 27 января. Больше подробностей: по телефону +375 (29) 156−04−32, по электронной почте vmeste.info.coop@gmail.com. Для обратного звонка от представителей кооператива вы можете оставить свой номер в форме ниже.

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы понимаете, что указанные в заявке персональные данные будут предоставлены ПК «Инновационные Технологии Кооперации» (УНП 192 984 690) для их обработки на основании абз.15 ст. 6 Закона Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных данных» с целью заключения и исполнения договора.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем, кто хочет купить свое жилье, уже давно очевидно: самостоятельно с нуля накопить всю сумму очень трудно. Да это и необязательно. На рынке масса вариантов, в том...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Pinterest, в который можно прийти вживую. Рядом с Северным берегом появилось пространство интерьерного вдохновения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика