В Минске дважды в месяц проводят встречи для желающих купить свое жилье. Кто и на каких условиях их устраивает?

Источник материала: realt.by

Тем, кто хочет купить свое жилье, уже давно очевидно: самостоятельно с нуля накопить всю сумму очень трудно. Да это и необязательно. На рынке масса вариантов, в том числе для тех, кто не может пригласить поручителей или подготовить справку о внушительном доходе. Так, продолжает свою работу и постоянно прирастает новыми участниками ПК «Инновационные технологии кооперации» . Напомним о том, как работает кооператив, какие условия накопления и покупки он предлагает, а также анонсируем офлайн-встречи для всех желающих улучшить свои жилищные условия.

Принципы работы: бесплатные встречи для гостей, никаких справок о доходах и поручителей В августе 2025 года Realt уже встречался с руководством кооператива . Тогда представители ПК «Инновационные Технологии Кооперации» подробно рассказали и об общем принципе работы кооперативов, и о том, как создавалась и развивалась именно эта организация: — Кооператив «Инновационные Технологии Кооперации» был основан в октябре 2017 года. Началось всё с идеи помочь людям решить их квартирный вопрос. Основатели понимали, что не у всех есть финансовые возможности, не каждый может взять кредит в банке или откладывать на жилье по 20 лет. Уже в 2018 году кооперативом была куплена первая квартира. Главное отличие ПК «Инновационные Технологии Кооперации» состоит в том, что сразу же после покупки квартира передается в собственность, что отражается в договоре, который регистрируется Минским городским агентством по государственной регистрации и земельному кадастру, — объяснила Алина Городенская, председатель правления ПК «Инновационные Технологии кооперации», историк, предприниматель.





Сама система накоплений работает так: человек вступает в кооператив с определенным взносом, накапливает до нужного процента, становится в очередь на покупку жилья. После покупки квартиры и передачи ее в собственность рассчитывается по графику, в белорусских рублях. Руководство делает всё для того, чтобы членам кооператива было комфортно и на старте, и в периоде накоплений, и после покупки квартиры: устраивают бесплатные онлайн-презентации (анонсы вы найдете здесь

проводят бесплатные офлайн-встречи с обсуждением всех условий (дважды в месяц по вторникам, в центре Минска);

делятся новостями кооператива на сайте Фейсбуке Телеграм-канале — подписавшись, вы будете первыми узнавать о специальных акциях и выгодных условиях вступления;

подписавшись, вы будете первыми узнавать о специальных акциях и выгодных условиях вступления; не требуют справок о доходах, поручительства и даже наличия белорусского гражданства — накопительная программа открыта для всех;

накопительная программа открыта для всех; в форс-мажорных ситуациях встают на сторону члена кооператива (так, в случае потери работы могут предоставить финансовые каникулы и даже помочь с поиском нужной вакансии).

Как присоединиться к онлайн- и живым встречам кооператива? За 2025-й год ПК «Инновационные Технологии Кооперации» провел достаточное количество онлайн-презентаций и живых встреч, пополнился новыми членами кооператива, а также набирает активную аудиторию в соцсетях и в Телеграм-канале . Каждый новый участник усиливает возможности уже вступивших в организацию людей — если в 2026-м в ПК каждый месяц будут вступать новые участники, уже в ближайший год каждый из них сможет купить свое жилье. Офлайн-встречи с возможностью лично узнать о работе кооператива, задать свои вопросы и найти единомышленников будут проводиться каждый второй и четвертый вторник в центре Минска, по адресу ул. Немига, 5, «Альфа-Бизнес Хаб» (станция метро «Немига», остановки «Городской Вал» и «Романовская Слобода»).

Ближайшие даты встреч: 13 и 27 января. Больше подробностей: по телефону +375 (29) 156−04−32, по электронной почте vmeste.info.coop@gmail.com . Для обратного звонка от представителей кооператива вы можете оставить свой номер в форме ниже.

