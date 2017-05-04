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Самолет соскочил с ВПП и рухнул с обрыва в Западной Виргинии

05.05.2017 23:21 — Новости Мира | БелТА  
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Самолет соскочил с ВПП и рухнул с обрыва в Западной Виргинии
Фото CNN
Грузовой самолет, принадлежащий одной из местных служб доставки, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал с обрыва в Западной Виргинии (США), передают информагентства. Инцидент произошел в аэропорту Йигер.По словам представителей аэропорта, воздушное судно очень жестко приземлилось и ударилось элементом одного из крыльев о землю в момент торможения. После этого оно выкатилось за пределы зеленой зоны и соскользнуло с обрыва. При посадке погибли два человека - командир судна и второй пилот. Самолет эксплуатировался Air Cargo Carriers, одним из подрядчиков UPS. Модель самолета - Short 330. Проведение спасательной операции затруднило то, что самолет упал в труднодоступную местность. Тем не менее, эксперты приступили к расследованию причин авиакатастрофы.
 
 
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