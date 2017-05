Пчелиный рой парализовал движение в британской столице

На днях Лондон пережил нашествие огромного количества пчел, передают информагентства. Летающие насекомые заполонили Гринвич-стрит и угрожали безопасности как дорожного движения, так и горожан.

Пчелы долгое время летали над оживленной и заполненной людьми улицей. Некоторые снимали происходящее на видео, а другие отмахивались от назойливых "соседей".

Экологи поспешили назвать аномалию "природным бунтом", но все же пчел удалось разогнать. Сделал это пасечник Фил Кларксон. Он доставил на улицу мобильный улей, к которому и слетелось большинство насекомых. Как полагают эксперты, пчелы прилетели из одного из лондонских парков, правда неясно, что заставило их покинуть привычное место обитания.