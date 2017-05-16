ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пчелиный рой парализовал движение в британской столице

17.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Пчелиный рой парализовал движение в британской столице

На днях Лондон пережил нашествие огромного количества пчел, передают информагентства. Летающие насекомые заполонили Гринвич-стрит и угрожали безопасности как дорожного движения, так и горожан.

More of the rush hour Buzz #GreenwichBees @SteveJonesPA @PA pic.twitter.com/FVZ1ITCRFF

Пчелы долгое время летали над оживленной и заполненной людьми улицей. Некоторые снимали происходящее на видео, а другие отмахивались от назойливых "соседей".

Экологи поспешили назвать аномалию "природным бунтом", но все же пчел удалось разогнать. Сделал это пасечник Фил Кларксон. Он доставил на улицу мобильный улей, к которому и слетелось большинство насекомых. Как полагают эксперты, пчелы прилетели из одного из лондонских парков, правда неясно, что заставило их покинуть привычное место обитания.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пчелы долгое время летали над оживленной и заполненной людьми улицей. Некоторые снимали происходящее на видео, а другие отмахивались от назойливых "соседей".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп пожаловался, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика