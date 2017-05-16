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Пчелиный рой парализовал движение в британской столице
17.05.2017 22:03 — Новости Мира | БелТА
На днях Лондон пережил нашествие огромного количества пчел, передают информагентства. Летающие насекомые заполонили Гринвич-стрит и угрожали безопасности как дорожного движения, так и горожан.
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Пчелы долгое время летали над оживленной и заполненной людьми улицей. Некоторые снимали происходящее на видео, а другие отмахивались от назойливых "соседей".
Экологи поспешили назвать аномалию "природным бунтом", но все же пчел удалось разогнать. Сделал это пасечник Фил Кларксон. Он доставил на улицу мобильный улей, к которому и слетелось большинство насекомых. Как полагают эксперты, пчелы прилетели из одного из лондонских парков, правда неясно, что заставило их покинуть привычное место обитания.
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Пчелы долгое время летали над оживленной и заполненной людьми улицей. Некоторые снимали происходящее на видео, а другие отмахивались от назойливых "соседей".
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