Глава администрации США Дональд Трамп дал в апрельском телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте высокую оценку его усилиям, направленным на борьбу с наркотиками, а также обменялся с ним мнениями о лидере КНДР Ким Чен Ыне и ракетно-ядерной программе Пхеньяна. Об этом сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась стенограмма упомянутой беседы лидеров двух стран, подготовленная правительством Филиппин. Представитель американской администрации высокого ранга подтвердил газете точность попавшего в руки ее корреспондентов документа.



Фото: Reuters

Как следует из этой стенограммы звонка, состоявшегося 29 апреля, Трамп отметил, что Дутерте проделал «невероятную работу, касающуюся проблемы наркотиков». «У многих стран есть (эта) проблема, у нас (то есть США) есть (эта) проблема, но вы делаете отличную работу, и я просто хотел позвонить и сказать вам об этом», — подчеркнул президент США. Его коллега в ответ назвал наркотики бичом филиппинского народа и заявил, что вынужден принимать решительные меры фактически ради сохранения нации.

«Понимаю, полностью понимаю это. И мне кажется, предыдущий президент (США) этого не понимал», — сказал далее Трамп. Между тем публичной критике развернутую Дутерте кампанию решительной борьбы с наркомафией подвергало не только предыдущее правительство США во главе с президентом Бараком Обамой, но и нынешняя вашингтонская администрация.

При обсуждении КНДР Трамп нелестно отозвался о руководителе этой страны. «Мы не можем позволить, чтобы сумасшедший с ядерным оружием оставался таким образом на воле», — заявил глава Белого дома. Он также поинтересовался у Дутерте, считает тот Ким Чен Ына в эмоциональном и психическом плане «стабильным или нестабильным». Филиппинский президент осуждающе отозвался о действиях лидера КНДР («играет со своими бомбами, своими игрушками») и предположил, что его «голова не работает хорошо» и что он «может в один момент просто спятить».

При этом Трамп указал, что США, несмотря на колоссальный перевес в «огневой мощи», не хотят использовать силу против КНДР. Он выразил надежду на то, что «Китай решит проблему ». «Но если Китай этого не сделает, то это сделаем мы», — предупредил американский лидер. С подачи Дутерте он попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину, что рассчитывает на его помощь в преодолении кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Наконец, Трамп заверил, что будет готов «в любое время» по желанию Дутерте принять его в Вашингтоне. «Серьезно, если захотите приехать, просто дайте нам знать», — сказал руководитель американской администрации.