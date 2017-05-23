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Террорист в Манчестере, вероятно, действовал не один - глава МВД Великобритании

24.05.2017 12:30 — Новости Мира | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник в Манчестере, вероятно, действовал с сообщниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделала глава британского МВД Эмбер Радд.

Правоохранители ранее назвали исполнителя теракта: им является 22-летний Салман Абеди.

Эмбер Радд отметила, что разведслужбы располагали данными о Салмане Абеди, и подтвердила, что он "недавно возвратился из Ливии". По ее словам, в ближайшие дни и недели будет получено больше информации о террористе.

Глава МВД обратила внимание, что в рамках специальной операции Temperer, которая проходит в Великобритании, к обеспечению правопорядка в стране могут быть дополнительно привлечены 3,8 тыс. военнослужащих. Военные будут нести службу на объектах повышенной опасности, среди которых железнодорожные вокзалы, Парламентский дворец, аэропорты, а также многие другие объекты и мероприятия, собирающие толпы людей.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел 22 мая примерно в 22.35 по британскому времени. Жертвами взрыва стали 22 человека, пострадали около 120. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ. В Великобритании уровень террористической угрозы повышен до критического. Теракт в Манчестере стал самым крупным в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.

По данным СМИ, Салман Абеди родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Эмбер Радд отметила, что разведслужбы располагали данными о Салмане Абеди, и подтвердила, что он "недавно возвратился из Ливии". По ее словам, в ближайшие дни и...

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