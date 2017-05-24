Папа римский поинтересовался, чем Меланья Трамп кормит мужа

Папа римский Франциск поинтересовался у первой леди США Меланьи Трамп, кормит ли она супруга традиционной словенской выпечкой. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Associated Press .



Фото: Reuters

Диалог велся через переводчика, понтифик говорил по-испански. Во время рукопожатия папа кивнул на президента США Дональда Трампа и спросил у его супруги: «Чем вы его кормите? Потицей?». Первая леди сначала выглядела озадаченно — как отмечает агентство, она, вероятно, решила, что речь идет о пицце, — однако потом поняла, о чем говорит папа Франциск, и ответила: «Потицей, да».

Представители пресс-службы Ватикана сообщили журналистам, что папа римский очень любит это блюдо и всегда заводит разговор о нем при встрече с гостями из Словении.

Ранее сообщалось, что жена и дочь президента США во время аудиенции с понтификом покрыли головы, хотя католическая религия этого не требует. Ранее, на встрече с королем Саудовской Аравии, они были без головных уборов вопреки мусульманской традиции.



Фото: Reuters

Дональд Трамп сейчас совершает свое первое зарубежное турне в качестве президента США. Ватикан стал последним пунктом путешествия. Ранее он посетил Саудовскую Аравию , Израиль , Италию и Бельгию.

Меланья Трамп родилась в городе Ново-Место (Словения).

Потица (повитица) — традиционная словенская выпечка, дрожжевой рулет со сладкой начинкой, чаще всего ореховой или маковой. Подается на Рождество и Пасху, а также по праздникам. Похожие блюда существуют и в других странах Восточной Европы.